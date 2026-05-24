Le regate preliminari dell’America’s Cup a Cagliari sono in corso, con l’ultima regata di flotta che sta per iniziare. Attualmente si svolgono tre match race, mentre manca poco all’avvio della prova finale di questa fase. La partenza è prevista tra due minuti, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla diretta. La competizione prosegue nel rispetto del calendario stabilito, con le imbarcazioni pronte a sfidarsi nelle acque sarde.

15:53 120 metri di vantaggio per Luna Rossa Senior sull’equipaggio francese. New Zeland Women & Youth nel frattempo sorpassa il Team senior risalendo in quarta posizione. 15:51 44 secondi di ritardo e settima posizione per l’equipaggio Women & Youth. 15:50 Completato il primo lato di bolina con Luna Rossa e Roche-Posay praticamente appaiate. I francesi scelgono di splittare andando dal lato opposto del campo di regata. 15:49 Intanto Luna Rossa Senior è al comando con 30 metri di margine sui francesi e 50 su New Zeland. 15:48 Doccia fredda per Luna Rossa Women & Youth. Lo avevamo detto, la pressione quest’oggi poteva essere il principale nemico dei giovani velisti italiani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: in corso l’ultima regata di flotta, in tre per il match race

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

America's Cup, Manfredi Cagliari e Napoli due grandi città del Mediterraneo

Notizie e thread social correlati

LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: in corso la settima regata di flottaAlle 15:10 è iniziata la settima regata di flotta delle prove preliminari dell'America’s Cup a Cagliari.

LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: dalle 15.00 le ultime regate di flotta, poi il match raceLe regate preliminari della America's Cup a Cagliari sono in corso, con le ultime gare di flotta previste dalle 15.

Temi più discussi: America's Cup: in diretta in chiaro le regate da Cagliari; America's Cup a Cagliari, al via le regate preliminari: date e orari; Nel golfo degli Angeli Luna Rossa vincente nel segno di giovani e donne; 38° America's Cup: Regate preliminari - R3 (Cagliari, Golfo degli Angeli) del 24/05/2026.

LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: Luna Rossa per allungare in classifica - x.com

LIVE America's Cup: regate preliminari, ultima giornata: Gb1 vince, Burling-Tita secondiRegate preliminari di Cagliari: dopo la seconda giornata primo posto per Luna Rossa grigia dei giovani Marco Gradoni e Margherita Porro. Oggi due regate e la finale a due ... gazzetta.it

YAMAHA MOTOR EUROPE FORNITORE UFFICIALE DI LUNA ROSSA PER LA 38ª EDIZIONE DELL'AMERICA’S CUP reddit

LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: ai britannici la penultima regata di flotta, bene Luna Rossa, squalificato l’equipaggio YouthCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:30 Sorpasso di Luna Rossa proprio sul finale di gara! Secondo posto e punto ulteriore importantissimo per ... oasport.it