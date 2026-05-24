LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | in corso la settima regata di flotta
Alle 15:10 è iniziata la settima regata di flotta delle prove preliminari dell'America’s Cup a Cagliari. I team di Gran Bretagna 1 sono tornati in acqua dopo i problemi di ieri. Gli AC40 sono partiti e stanno iniziando a volare, mentre la regata procede con le imbarcazioni che si muovono velocemente sulla linea di partenza. La competizione è in corso in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:11 C’è anche Gran Bretagna 1 dopo i problemi di ieri. Partiti! INIZIA LA SETTIMA REGATA DI FLOTTA 15:10 Gli AC40 iniziano a volare. 2 minuti alla partenza della settima regata di flotta. 15:06 Entusiasmo alle stelle tra i tantissimi appassionati che assiepano un lungo tratto litorale che si affaccia sul campo di regata. 15:02 Condizioni ideali anche quest’oggi con il vento che soffierà fino a 12 nodi. 14:58 Dovranno crescere invece i senior Burling e Tita, terzi in classifica ed al momento fuori dal match race che assegnerà il trofeo. 14:54 Finora Luna Rossa Youth and Women ha sfoggiato tutto il talento a disposizione di Marco Gradoni e Margherita Porro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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