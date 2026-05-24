LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | in corso la settima regata di flotta

Notizia in breve

Alle 15:10 è iniziata la settima regata di flotta delle prove preliminari dell'America’s Cup a Cagliari. I team di Gran Bretagna 1 sono tornati in acqua dopo i problemi di ieri. Gli AC40 sono partiti e stanno iniziando a volare, mentre la regata procede con le imbarcazioni che si muovono velocemente sulla linea di partenza. La competizione è in corso in diretta.