Alle 20 si gioca al Ceravolo la sfida di ritorno dei playoff tra Catanzaro e Monza. Le formazioni ufficiali prevedono Bianco in campo dal primo minuto per il Catanzaro e Iemmello e Liberali tra gli ospiti. L’andata si è disputata in Calabria, questa sera si decide l’accesso alla finale. La gara è valida per la qualificazione alla finale playoff.

(3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Mota; Cutrone. All. Bianco. (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani. L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per il primo atto della sfida che mette in palio la promozione in Serie A. Marchetti sarà coadiuvato dagli assistenti Alessio Berti della sezione di Prato e Valerio Colarossi di Roma 2, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Valerio Crezzini di Siena. In sala Var ci saranno Federico Dionisi dell’Aquila, designato come Var, e Davide Ghersini di Genova nel ruolo di Avar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20 Catanzaro-Monza, le ufficiali: Bianco con Cutrone dal 1', negli ospiti Iemmello e Liberali

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