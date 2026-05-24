(3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D'Aversa. (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Vlahovic Boga. All. Spalletti. Sarà Luca Zufferli della sezione di Udine a dirigere la gara della 38ª giornata di Serie A tra Torino e Juventus. Assistenti Giovanni Baccini e Alessandro Lo Cicero, quarto uomo Andrea Colombo. Var sarà Aleandro Di Paolo, Avar Valerio Marini. La gara della 38ª giornata di Serie A tra Torino e Juventus sarà trasmessa sia su Dazn (in streaming, su app e sito e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento) che su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 e in streaming su Now). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Torino-Juve, le ultime: D'Aversa con Zapata-Simeone, Spalletti punta su Vlahovic

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TORINO-LAZIO 2-0 | HIGHLIGHTS | 27ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

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