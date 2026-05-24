LIVE Alle 20.45 Torino-Juve le ultime | D' Aversa con Zapata-Simeone Spalletti punta su Vlahovic

Da gazzetta.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 20.45 si gioca Torino-Juventus, con il tecnico granata che schiera Zapata e Simeone in attacco. La Juventus punta su Vlahovic come punta centrale, cercando di migliorare la posizione in classifica e qualificarsi alla prossima Champions League. La partita rappresenta un'occasione per entrambe le squadre di ottenere punti fondamentali nella corsa europea.

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(3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D'Aversa. (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Vlahovic Boga. All. Spalletti. Sarà Luca Zufferli della sezione di Udine a dirigere la gara della 38ª giornata di Serie A tra Torino e Juventus. Assistenti Giovanni Baccini e Alessandro Lo Cicero, quarto uomo Andrea Colombo. Var sarà Aleandro Di Paolo, Avar Valerio Marini. La gara della 38ª giornata di Serie A tra Torino e Juventus sarà trasmessa sia su Dazn (in streaming, su app e sito e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento) che su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 e in streaming su Now). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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