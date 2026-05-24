Nel grafico qui sotto, la posizione in classifica in caso di arrivo a pari punti. Il Milan ora è terzo alla pari con la Roma, a +2 su Juve e Como. La situazione pericolosa per il Milan è quella dell'ultima riga: se il Milan pareggiasse e le altre tre squadre vincessero, Allegri andrebbe a 71 come Juventus e Como. Il Milan in quel caso sarebbe quinto dietro alla Roma (terza con 73 punti) e al Como (quarto con 71, davanti a Milan e Juve avendo fatto più punti negli scontri diretti): (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri. (4-3-2-1) Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Esposito; Borrelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Milan-Cagliari, le ultime: Allegri conferma Nkunku, Pisacane punta su Esposito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MASSIMILIANO ALLEGRI CONFERENZA POST CAGLIARI MILAN:LE PARTITE VANNO GIOCATE DA SUBITO...

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Cagliari-Torino le ufficiali: D'Aversa punta su Zapata dal 1'. Pisacane recupera Mina

Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Napoli-Milan, Allegri con Nkunku-Fullkrug. Guai per Conte: Hojlund a rischio

Temi più discussi: Serie A, oggi Milan-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla; Serie A: Milan-Cagliari in campo domenica alle 20.45 DIRETTA; Segui Milan-Cagliari: dove vederla, formazioni e quote; Milan-Cagliari: data, ora e dove vedere la partita in TV e Streaming.

-: Domani, alle ore 20:45, il Milan scenderà in campo, a San Siro, contro il Cagliari, per l’ultima partita della stagione. Questi i probabili 11 sui quali Allegri punterà dal 1’. x.com

[Vitiello] Milano-Cagliari domenica 24 maggio alle 20.45 Ufficiale reddit

Milan – Cagliari LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 38° GiornataDove vedere Milan - Cagliari in Diretta Tv e Streaming Live, 38° Giornata Serie A, Domenica 24 Maggio ore 20:45. stadiosport.it

Serie A: Milan-Cagliari in campo alle 20.45 DIRETTAFuturo? Il futuro è domani. E' la partita della stagione. La più importante. La vittoria deve essere un ringraziamento anche ai tifosi. Saranno 100' non facili, ci saranno tante pressioni ma noi dovr ... ansa.it