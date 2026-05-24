LIVE Alle 20.45 Milan-Cagliari le ultime | Allegri conferma Nkunku Pisacane punta su Esposito

Da gazzetta.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 20.45 va in scena Milan-Cagliari, con il tecnico rossonero che conferma Nkunku tra i titolari. Il difensore di Cagliari punta su Esposito per la formazione iniziale. I padroni di casa cercano la vittoria per assicurarsi matematicamente un posto in Champions League. La partita si gioca allo stadio principale della città. I tifosi sono presenti in gran numero, pronti a sostenere le rispettive squadre.

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Nel grafico qui sotto, la posizione in classifica in caso di arrivo a pari punti. Il Milan ora è terzo alla pari con la Roma, a +2 su Juve e Como. La situazione pericolosa per il Milan è quella dell'ultima riga: se il Milan pareggiasse e le altre tre squadre vincessero, Allegri andrebbe a 71 come Juventus e Como. Il Milan in quel caso sarebbe quinto dietro alla Roma (terza con 73 punti) e al Como (quarto con 71, davanti a Milan e Juve avendo fatto più punti negli scontri diretti): (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri. (4-3-2-1) Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Esposito; Borrelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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