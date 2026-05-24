LIVE Alle 20.45 Lecce-Genoa le ufficiali | Di Francesco si affida a Cheddira rossoblù con Colombo

Da gazzetta.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 20.45 si gioca la partita tra Lecce e Genoa. La formazione del Lecce vede Di Francesco schierare Cheddira in attacco, mentre il Genoa punta su Colombo. I giallorossi, con 35 punti, devono ottenere almeno un punto per avvicinarsi alla salvezza. La partita si svolge in un momento decisivo per entrambe le squadre.

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(3-5-1-1): Leali; Zatterstrom, Otoa, Marcandalli; Sabelli, Masini, Amorim, Frendrup, Martin; Ellertsson; Colombo. All. De Rossi (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira. All. Di Francesco. (3-5-2): Bijlow; Marcandalli,  Otoa,  Vasquez;  Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi Sabelli; Ekhator, Colombo. All. De Rossi (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco L’arbitro della sfisa sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 coadiuvato dai guardalinee Peretti (Verona) e Mastrodonato (Molfetta). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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