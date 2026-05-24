LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA | subito due bandiere gialle sfuma il ‘The Double’ di Legge

Durante la corsa delle 500 Miglia di Indianapolis del 2026, sono state esposte due bandiere gialle nel primo giro. Nel 40° passaggio, il pilota che aveva preso il comando ha effettuato un pit stop e ha ceduto la leadership a un altro concorrente dello stato dell’Indiana. Attualmente, il pilota in testa precede altri tre concorrenti, tra cui due rappresentanti di un team di lunga data. La gara prosegue con le vetture in movimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40°giro200 Pit per Collet che cede il comando a Daly. Il nativo dello Stato dell’Indiana precede Palou, McLaughlin e Malukas, entrambi portacolori di Penske. 37 ° giro200 Collet e Grosjean non si sono fermati durante la prima sosta. Daly e Palou sono rispettivamente in seconda e terza piazza. 35 ° giro200 Cerca di recuperare Rossi dopo i problemi ai box, Daly mantiene il comando delle operazioni al momento. Da segnalare le 31 posizioni guadagnate dal via dell’evento per Collet, rookie della Indy500 33 ° giro200 DALY! Sorpasso mozzafiato in curva 1 su Collet e Palou. L’idolo locale si porta al comando per la prima volta con l’auto #23 32 ° giro200 Green flag! Gruppo molto agitato sin da subito, Palou prova a tornare davanti a tutti 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

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