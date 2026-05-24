LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA | Rosenqvist a segno per 23 millesimi su Malukas!
Durante le 500 Miglia di Indianapolis del 2026, il pilota Rosenqvist ha vinto di appena 23 millesimi su Malukas. La gara è stata molto combattuta e ha visto un finale molto ravvicinato. I risultati sono stati aggiornati in tempo reale e sono disponibili online. L’evento si è concluso con Rosenqvist che ha ottenuto la vittoria per una frazione di secondo. La corsa ha attirato numerosi spettatori e appassionati di motorsport.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.23 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa diretta. Vi salutiamo con il video di uno dei finali più spettacolari di sempre della 500 Miglia di Indianapolis. FELIX ROSENQVIST WINS THE CLOSEST FINISH IN INDY 500 HISTORY! pic.twitter.comBBGobsgX3I — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) May 24, 2026 22.21 La classifica della Indy 500 2026: 60 RUN Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 200 P 41.708 215.786 40.009 224.951 7 12 RUN David Malukas Team Penske 200 P 0.023 0.023 41.929 214.648 40.258 223.555 7 3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 200 P 0.420 0.397 41.544 216.636 40.156 224.127 7 5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 200 P 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
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