LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA | Rosenqvist a segno per 23 millesimi su Malukas!

Notizia in breve

Durante le 500 Miglia di Indianapolis del 2026, il pilota Rosenqvist ha vinto di appena 23 millesimi su Malukas. La gara è stata molto combattuta e ha visto un finale molto ravvicinato. I risultati sono stati aggiornati in tempo reale e sono disponibili online. L’evento si è concluso con Rosenqvist che ha ottenuto la vittoria per una frazione di secondo. La corsa ha attirato numerosi spettatori e appassionati di motorsport.