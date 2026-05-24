A otto giri dalla fine, una vettura ha colpito il muro in curva 2, incendiandosi e portando a una neutralizzazione della gara. La bandiera rossa è stata esposta, interrompendo la corsa con i piloti fermi in pista. La situazione si è verificata durante le 500 Miglia di Indianapolis 2026, con la battaglia finale ancora da disputare. La gara riprenderà dopo la gestione dell’incendio e la rimozione del veicolo coinvolto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Collet a muro in curva 2! L’auto si infiamma e costringe ad una nuova neutralizzazione. Cambia tutto a Indy! Tutti tornano automaticamente in gioco per il successo. -10 Due auto sono in vantaggio, Armstrong cerca di recuperare la coppia di testa. Malukas a 16 secondi dalla vetta non può recuperare. -13 Rosenqvist si divende da O’Ward che continua ad essere più conservativo dello scandinavo. Entrambi non hanno mai vinto a Indy. -17 O’Ward vs Rosenqvist, senza bandiere gialle Palou è fuori dai giochi così come le auto di Penske. -20 O’Ward inizia a gestire il carburante per scongiurare una clamorosa beffa nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA: red flag a 8 giri dalla fine! Tra poco la battaglia finale

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