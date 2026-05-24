LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA | prima caution! Sfuma il ‘The Double’ di Legge

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la corsa alle 19.02, Hunter-Reay ha perso il controllo in uscita dalla curva 2, causando una collisione con un altro pilota. La safety car è entrata in pista e la prima caution è stata attivata. Non ci sono segnalazioni di feriti. La gara è temporaneamente sospesa mentre vengono valutati i danni alle vetture coinvolte. La corsa riprenderà appena possibile.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.02 Errore in uscita di curva 2 per Hunter-Reay, Legge non è riuscita ad evitare il rivale. Sfuma dopo solo 18 giri il tentativo della britannica di correre nello stesso giorno l’intera Indy 500 e la Coca-Cola 600. 18 ° giro200 Caution! Incidente all’uscita di curva 1 con Ryan Hunter-Reay  e Katherine Legge.  18 ° giro200 La NTT IndyCar Series ricorda Kyle Busch, tragicamente scomparso qualche giorno fa all’età di 41 anni. L’americano ha vinto due titoli nella NASCAR Cup Series e più volte l’evento di Indianapolis della NASCAR. 17 ° giro200 Continua a cambiare la leadership, nessuno chiaramente si prende dei rischi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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