LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA | pioggia a Indy! Attesa per il ritorno in pista

Notizia in breve

Durante la 500 Miglia di Indianapolis del 2026, una pioggia ha interrotto la gara, portando alla bandiera rossa. Al momento, la classifica vede Scott Dixon, con nove pit stop, al primo posto, con un tempo di 1:44. La competizione è in sospeso in attesa di riprendere in pista. La diretta si aggiorna in tempo reale con le ultime notizie sulla gara e le condizioni meteorologiche.