LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA | pioggia a Indy! Attesa per il ritorno in pista
Durante la 500 Miglia di Indianapolis del 2026, una pioggia ha interrotto la gara, portando alla bandiera rossa. Al momento, la classifica vede Scott Dixon, con nove pit stop, al primo posto, con un tempo di 1:44. La competizione è in sospeso in attesa di riprendere in pista. La diretta si aggiorna in tempo reale con le ultime notizie sulla gara e le condizioni meteorologiche.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29 La classifica della Indy500 alla red flag: 9 PIT Scott Dixon Chip Ganassi Racing 105 P 1:44.398 86.208 40.903 220.033 3 10 PIT Alex Palou Chip Ganassi Racing 105 P 2.610 2.610 1:45.838 85.036 40.860 220.265 3 12 PIT David Malukas Team Penske 105 P 5.627 3.017 1:48.117 83.243 40.778 220.707 3 2 PIT Josef Newgarden Team Penske 105 P 6.811 1.184 1:49.013 82.559 40.783 220.682 3 3 PIT Scott McLaughlin Team Penske 105 P 8.381 1.570 1:50.169 81.693 40.720 221.019 3 5 PIT Pato O’Ward Arrow McLaren 105 P 10.715 2.334 1:51.957 80.388 40.321 223.209 3 60 PIT Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 105 P 13.211 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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