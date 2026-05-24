Durante la 98ª marcia delle 500 Miglia di Indianapolis, tutti i piloti sono entrati in sosta. Nessuna variazione nelle posizioni di testa, con Dixon e Palou ancora in prima fila, mentre Power e Rossi sono stati eliminati dalla corsa. La gara prosegue con Ganassi che mantiene il comando della classifica, senza cambiamenti nelle prime posizioni. La corsa è ancora in corso e si attendono ulteriori sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 98°giro200 Sosta per tutti, ma niente sorprese. Ganassi mantiene le prime posizioni della graduatoria con Dixon e Palou. 96°giro200 Lascia il catino di Speedway Alexander Rossi. L’americano, infortunato dopo un incidente nelle prove libere di lunedì, è stato comunque ammesso alla competizione. 94°giro200 Sosta collettiva per tutti i protagonisti, a breve le auto rientreranno. 92°giro200 Caution! Testacoda per Will Power (Andretti), fermo in curva 1 con evidenti problemi. La monoposto dell’australiano ha perso sul rettilineo principale. Motore in fiamme invece per Alexander Rossi, gara finita per l’americano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA: Palou e Dixon in vetta. Out Power e Rossi

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