LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA | Palou controlla la scena Daly e le Chevy di Penske in lotta
Durante la gara delle 500 Miglia di Indianapolis 2026, il pilota Palou si trova in testa, mentre Daly e le vetture Chevrolet di Penske sono coinvolti in una lotta per le posizioni di vertice. Al 74° giro su 200, si registra una fase di attesa con le squadre di Penske ferme e in attesa di sviluppi, dopo una prima fase caratterizzata da azioni di attacco. La gara prosegue con i concorrenti ancora in corsa per la vittoria.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74°giro200 Fase di attesa a Indy, Penske resta a guardare i migliori dopo una prima fase d’attacco. 71°giro200 Gioco di squadra per Chip Ganassi Racing. Le due Honda di Dixon e Palou guidano la corsa e provano a risparmiare carburante. Segue Shank Racing e Penske con Rosenqvist e Malukas. 69°giro200 Dixon si porta alle spalle di Palou, 1-2 Ganassi al momento. Il ‘kiwi’, sei volte campione, ha vinto una sola volta nel catino di Speedway. 67°giro200 Attenzione a Rosenqvist, velocissimo per tutta la giornata di qualifiche. 65°giro200 Rosenqvist e Dixon, rispettivamente per Shank e Ganassi, si inseriscono nella lotta per il primato. 🔗 Leggi su Oasport.it
110th Indianapolis 500 | Live from the Snake Pit
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