Durante le 500 Miglia di Indianapolis del 2026, il pilota sudamericano ha iniziato a risparmiare carburante negli ultimi giri, cercando di evitare un possibile ritiro. Nel frattempo, un altro concorrente ha attuato una strategia differente, portandosi in testa. Un cambio di posizione ha modificato gli equilibri della corsa, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con il fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20 O’Ward inizia a gestire il carburante per scongiurare una clamorosa beffa nel finale. Rosenqvist si avvicina al #5 di McLaren. -23 O’Ward diventa a tutti gli effetti il leader con margine su Roseqnvist, Ericsson, Dixon, Armstrong. -25 Pit per Malukas, attendiamo gli altri. -27 Una sosta serve ancora per i principali protagonisti della corsa, zero per O’Ward e Rosenvist. Attendiamo il momento chiave della corsa. -30 Ci avviciniamo all’ultima sosta di Palou e delle auto di Penske. Momento chiave nell’economia della competizione. -33 O’Ward è a rischio con il carburante, mentre Rosenqvist potrebbe essere in vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA: O’Ward e Rosenqvist cambiano le carte in tavola. Palou sconfitto?

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