A quattro giri dalla fine, la gara delle 500 Miglia di Indianapolis è stata interrotta per una caution causata da un problema con Mick Schumacher. Si riparte a due giri dalla conclusione, con Armstrong in testa, ma al restart Rosenqvist supera O’Ward e si porta al primo posto. La bandiera verde sventola di nuovo, mentre gli ultimi cinque giri vedono tutti in lotta per la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -4 Subito caution per un problema con Mick Schumacher. Si ripartirà a due giri dalla fine, ma Amstrong è ora leader! -4 GREEN FLAG! Rosenqvist primo su O’Ward! 22.07 Tensione alle stelle per gli ultimi cinque giri della Indy500. 22.05 Le auto tornano in pista, siamo pronti per la ripresa della Indy500. Cresce la tensione per l’ultima lotta. 22.01 La classifica al momento della red flag: 60 PIT Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 193 P 1:38.600 91.278 40.009 224.951 6 5 PIT Pato O’Ward Arrow McLaren 193 P 2.797 2.797 1:40.755 89.326 40.215 223.797 6 66 PIT Marcus Armstrong Meyer Shank Racing 193 P 18.255 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA: green flag a breve! tutti contro tutti negli ultimi 5 giri

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