LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA | bandiera rossa a 8 giri dalla fine! Tra poco la battaglia finale

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le 500 Miglia di Indianapolis 2026, la corsa è stata interrotta con bandiera rossa a otto giri dalla fine. Al momento dello stop, la classifica vedeva Felix Rosenqvist in prima posizione, con 193 giri completati e un tempo di 1:38. La gara riprenderà presto per la battaglia finale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.01 La classifica al momento della red flag: 60 PIT Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 193 P 1:38.600 91.278 40.009 224.951 6 5 PIT Pato O’Ward Arrow McLaren 193 P 2.797 2.797 1:40.755 89.326 40.215 223.797 6 66 PIT Marcus Armstrong Meyer Shank Racing 193 P 18.255 15.458 1:52.628 79.909 40.015 224.918 6 12 PIT David Malukas Team Penske 193 P 23.965 5.710 1:38.901 91 40.258 223.555 6 18 PIT Romain Grosjean Dale Coyne Racing 193 P 33.389 9.423 1:44.894 85.801 40.701 221.123 8 10 PIT Alex Palou Chip Ganassi Racing 193 P 36.602 3.214 1:46.718 84.335 40.207 223.84 6 14 PIT Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 193 P 41. 🔗 Leggi su Oasport.it

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