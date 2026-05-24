Livatino e Puglisi monsignor Bertolone | Due martiri una sola Sicilia Se manca uno l' altro non basta

Notizia in breve

Il 9 maggio si è celebrato il quinto anniversario della beatificazione di Rosario Angelo Livatino. Monsignor Bertolone ha affermato che Livatino e Puglisi sono considerati due martiri della Sicilia, sottolineando che la loro presenza è complementare e che la mancanza di uno non può essere compensata dall’altro. L’evento ha richiamato l’attenzione sulla figura dei due sacerdoti uccisi, riconosciuti come simboli di impegno e testimonianza nella regione.