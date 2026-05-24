Livatino e Puglisi monsignor Bertolone | Due martiri una sola Sicilia Se manca uno l' altro non basta
Il 9 maggio si è celebrato il quinto anniversario della beatificazione di Rosario Angelo Livatino. Monsignor Bertolone ha affermato che Livatino e Puglisi sono considerati due martiri della Sicilia, sottolineando che la loro presenza è complementare e che la mancanza di uno non può essere compensata dall’altro. L’evento ha richiamato l’attenzione sulla figura dei due sacerdoti uccisi, riconosciuti come simboli di impegno e testimonianza nella regione.
Quindici giorni fa, il 9 maggio, è stato celebrato il quinto anniversario della beatificazione di Rosario Angelo Livatino. Domani, 25 maggio, si apre a Roma l’82ª Assemblea generale della Cei, in calendario fino al 28: e proprio in quel giorno, mentre i vescovi italiani esamineranno la proposta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Livatino patrono dei giudici? Monsignor Bertolone: "Ai togati la grammatica della funzione, libertà interiore, credibilità e sobrietà"Il 9 maggio si ricorderà il quinto anniversario della beatificazione di Rosario Angelo Livatino, il primo giudice nella storia della Chiesa cattolica...
Leggi anche: Il "giudice ragazzino" tra i Martiri d'Europa: Roma accoglie la reliquia di Rosario Livatino
Temi più discussi: La lezione civile di Puglisi e Livatino; La reliquia del beato Rosario Livatino e il diritto canonico: quando la burocrazia ecclesiastica va in tilt; Giudice Livatino, la reliquia del magistrato ucciso dalla mafia arriva a Roma nel Santuario dei Nuovi Martiri; La reliquia del giudice Livatino a Roma nel Santuario dei Nuovi Martiri.
Sant'Egidio. . Preghiera in memoria del beato Rosario Livatino. Meditazione di don Angelo Romano sul Vangelo di Matteo (Mt 5,1-12) facebook
La reliquia del beato Rosario Livatino e il diritto canonico: quando la burocrazia ecclesiastica va in tiltSi tratta di un pezzo di fodera dei pantaloni arrivato nella basilica di San Bartolomeo a Roma e che per l’Arcidiocesi di Agrigento è solo un reperto e non può essere venerato ... lasicilia.it
Caltanissetta, evento dedicato al giudice Rosario Livatino: studenti protagonisti nel segno della legalitàUn momento di riflessione dedicato ai valori della giustizia, della fede e dell’impegno civile. È questo l’obiettivo ... radiocl1.it