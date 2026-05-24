Sabato mattina si è verificata una lite tra una coppia nella zona tra la stazione e le vie Bossi, Volonterio e Toti. Dopo l’alterco, l’uomo ha estratto una lama e ha dato i numeri, poi è stato inseguito e fermato dalle forze dell’ordine. La sua posizione è ora al vaglio dei carabinieri. Non risultano feriti o altre conseguenze immediate. La situazione è sotto controllo.

È ancora al vaglio dei carabinieri la posizione del protagonista dei momenti di tensione di sabato tra la zona della stazione e le vie Bossi, Volonterio e Toti. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e chiarire le circostanze che hanno portato al fermo. L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno e ha richiamato l’attenzione di residenti e passanti. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, tutto sarebbe iniziato nella zona della stazione con un alterco che avrebbe coinvolto l’uomo e una donna. Da lì la situazione sarebbe degenerata. Lui si sarebbe allontanato verso via Bossi, seguito da alcune persone che avevano assistito alla scena e cheanno testimoniato avesse con sé un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lite di coppia, poi dà i numeri. Tensione in tarda mattinata. Ha una lama, inseguito e preso

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