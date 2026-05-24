L’Italia senza Kate non avrebbe conosciuto Malaguzzi!

Da ilfattoquotidiano.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kate Middleton, principessa del Galles, ha visitato l’Italia, portando attenzione su Loris Malaguzzi e sul Reggio Emilia Approach. Questa metodologia educativa, sviluppata a partire dagli anni Quaranta e diffusa negli anni Novanta, si concentra sui diritti dell’infanzia e sull’educazione. La visita ha suscitato discussioni sul ruolo di Malaguzzi, considerato uno dei principali innovatori nel campo dell’educazione infantile, e sulla diffusione del suo metodo nel paese.

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Ci voleva la principessa del Galles, Kate Middleton, per fare parlare l’Italia di Loris Malaguzzi e del Reggio Emilia Approach, il risultato di un lavoro sui diritti dell’infanzia e sull’educazione iniziato nel secondo dopoguerra e diventato noto a livello internazionale negli anni Novanta. Non ho memoria di politici italiani che abbiano fatto la stessa cosa di Kate. In Italia, fino a qualche giorno fa Malaguzzi e il “metodo” Reggio Children era conosciuto poco più che dagli addetti ai lavori. Chi ci governa dovrebbe battersi il pugno al petto e recitare: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Nell’aprile del 1945 ha aderito all’ambizioso progetto di un gruppo di gente comune di origine contadina e operaia che, in un piccolo borgo di campagna nei pressi di Reggio Emilia, decise di costruire e gestire una scuola per bambini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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