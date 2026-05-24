Kate Middleton, principessa del Galles, ha visitato l’Italia, portando attenzione su Loris Malaguzzi e sul Reggio Emilia Approach. Questa metodologia educativa, sviluppata a partire dagli anni Quaranta e diffusa negli anni Novanta, si concentra sui diritti dell’infanzia e sull’educazione. La visita ha suscitato discussioni sul ruolo di Malaguzzi, considerato uno dei principali innovatori nel campo dell’educazione infantile, e sulla diffusione del suo metodo nel paese.

Ci voleva la principessa del Galles, Kate Middleton, per fare parlare l’Italia di Loris Malaguzzi e del Reggio Emilia Approach, il risultato di un lavoro sui diritti dell’infanzia e sull’educazione iniziato nel secondo dopoguerra e diventato noto a livello internazionale negli anni Novanta. Non ho memoria di politici italiani che abbiano fatto la stessa cosa di Kate. In Italia, fino a qualche giorno fa Malaguzzi e il “metodo” Reggio Children era conosciuto poco più che dagli addetti ai lavori. Chi ci governa dovrebbe battersi il pugno al petto e recitare: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Nell’aprile del 1945 ha aderito all’ambizioso progetto di un gruppo di gente comune di origine contadina e operaia che, in un piccolo borgo di campagna nei pressi di Reggio Emilia, decise di costruire e gestire una scuola per bambini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia senza Kate non avrebbe conosciuto Malaguzzi!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Malaguzzi insegnò in montagna, Kate torni qui"A Reggio Emilia, il passaggio di Kate, principessa del Galles e futura regina, ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Kate Middleton arriva al Centro Malaguzzi: il videoUna giornata al Centro Malaguzzi ha visto l’arrivo della principessa, che è stata accolta all’ingresso del centro dedicato all’innovazione educativa...

Temi più discussi: Kate entusiasta del viaggio in Italia, le parole di William e l'ipotesi invito matrimonio di Taylor Swift; La principessa Kate lascia l'Italia, 'Arrivederci, grazie'; I monarchici inconsapevoli. L'Italia, al cospetto di Kate (di A. Molle); Il viaggio di Kate Middleton in Italia è la prova che è più simile a Elisabetta II che a Lady D.

L'ultima tappa italiana di Kate Middleton finisce in un agriturismo sulle colline di Parma: la principessa del Galles impasta i tortelli sotto la guida di uno chef locale. Mi dispiace, sono molto lenta si è scusata ridendo con il cuoco. La cucina emiliana non perdon x.com

Foto della visita della Principessa del Galles a Reggio Emilia, Italia reddit

Kate Middleton in Italia senza William: il rimprovero e il gesto che commuoveIl ritorno pubblico della Principessa del Galles tra impegni simbolici, scelte familiari e un legame sempre più umano con chi affronta la malattia. libero.it

Kate Middleton torna a viaggiare (senza William) dopo la malattia: scelta l’Italia, ecco quando e dovePrimo viaggio all'estero dopo la malattia per Kate Middleton: la principessa arriverà in Italia (senza William): ecco quando e dove. donnaglamour.it