L'Iran rifiuta di allenarsi negli Stati Uniti per i Mondiali per evitare problemi con i visti

L'Iran ha deciso di spostare gli allenamenti dei Mondiali dal luogo previsto negli Stati Uniti al Messico. La scelta è stata fatta per evitare problemi con i visti, a causa delle tensioni politiche tra i due paesi. La squadra avrebbe dovuto allenarsi negli Stati Uniti, ma ha optato per una destinazione alternativa. La decisione è stata comunicata ufficialmente prima dell'inizio del periodo di preparazione.

L'Iran avrebbe dovuto allenarsi negli Stati Uniti per i Mondiali, ma ha scelto di spostarsi in Messico per evitare problemi con i visti dopo le tensioni politiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Iran disputerà i Mondiali 2026, l’annuncio di Infantino: “Giocherà le partite negli Stati Uniti”Durante il Congresso della FIFA, il presidente ha confermato che l'Iran parteciperà ai Mondiali 2026.

L’annuncio di Infantino sull’Iran: “Parteciperà ai Mondiali e giocherà le gare negli Stati Uniti”Il presidente della FIFA ha annunciato che l'Iran parteciperà ai prossimi Mondiali e disputerà le sue partite negli Stati Uniti.

Temi più discussi: La proposta iraniana è sul tavolo Usa, oggi la risposta (forse); Trump rimanda ancora l'attacco all'Iran; Pace (quasi) fatta fra Usa e Iran; WTI e Brent crollano su Hyperliquid dopo l'accordo Trump-Iran.

Negoziati Iran-Usa: Teheran frena sull'accordo, ma lo scambio di messaggi continua L'Iran dichiara che un accordo con gli Stati Uniti non è imminente, nonostante la prosecuzione dei dialoghi diplomatici. Gli scambi proseguono attivamente tramite la medi x.com

L'Iran possiede 7,7 miliardi di dollari in criptovalute mentre il Tesoro degli Stati Uniti congela 500 milioni di dollari reddit

Mondiali, l’Italia torna a sperare nel ripescaggio: il Congo rifiuta le condizioni di Fifa e Stati Uniti. La mossa dell’IranMondiali, l’Italia torna a sperare nel ripescaggio: il Congo rifiuta le condizioni di Fifa e Stati Uniti. La mossa dell’Iran ... sport.virgilio.it

Rubio: Iniziare a pensare al piano B se l'Iran non riapre HormuzHELSINGBORG - Gli Stati Uniti sperano di raggiungere un accordo con l'Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz e l'abbandono delle ambizioni nucleari, i negoziati sono in corso e ... ilmessaggero.it