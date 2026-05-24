L'Iran non farà il ritiro per i Mondiali negli Stati Uniti per evitare problemi con i visti

L'Iran ha deciso di spostare il proprio campo di allenamento in Messico invece degli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto prepararsi per i Mondiali. La scelta è stata motivata dal timore di problemi legati ai visti, a causa delle tensioni politiche tra i due paesi.

L'Iran avrebbe dovuto allenarsi negli Stati Uniti per i Mondiali, ma ha scelto di spostarsi in Messico per evitare problemi con i visti dopo le tensioni politiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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L’Iran rifiuta di allenarsi negli Stati Uniti per i Mondiali per evitare problemi con i vistiL'Iran ha deciso di spostare gli allenamenti dei Mondiali dal luogo previsto negli Stati Uniti al Messico.

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