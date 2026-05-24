L'Iran non farà il ritiro per i Mondiali negli Stati Uniti per evitare problemi con i visti

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Iran ha deciso di spostare il proprio campo di allenamento in Messico invece degli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto prepararsi per i Mondiali. La scelta è stata motivata dal timore di problemi legati ai visti, a causa delle tensioni politiche tra i due paesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'Iran avrebbe dovuto allenarsi negli Stati Uniti per i Mondiali, ma ha scelto di spostarsi in Messico per evitare problemi con i visti dopo le tensioni politiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L’Iran rifiuta di allenarsi negli Stati Uniti per i Mondiali per evitare problemi con i vistiL'Iran ha deciso di spostare gli allenamenti dei Mondiali dal luogo previsto negli Stati Uniti al Messico.

L’Iran è ufficialmente in ritiro in Turchia: la FIFA rassicura sui Mondiali, gli Stati Uniti noDopo circa un mese dall'inizio dei Mondiali 2026, la partecipazione della nazionale iraniana resta incerta.

Argomenti più discussi: Mondiali, ripescaggio Italia e Iran 'in sospeso': 24 ore per il verdetto; A Trump non è piaciuto come l’Iran ha risposto alla proposta di accordo degli Stati Uniti; Trump annuncia sviluppi positivi nei colloqui con Iran dopo sospensione di un attacco programmato; Italia e ripescaggio Mondiali, Iran partecipa o no? Scade ultimatum Fifa, la decisione.

stati uniti l iran non faràIran, Trump su Netanyahu: Farà quello che voglio. Poi scherza: Potrei fare il premier in IsraeleTrump: Netanyahu farà tutto ciò che gli dico io. Sull’Iran non ho fretta. Khamenei: stiamo resistendo contro due eserciti terroristici globali ... lastampa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web