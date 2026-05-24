Un uomo iracheno è stato estradato negli Stati Uniti dopo aver promesso di uccidere Ivanka Trump. Secondo le autorità, ha anche ottenuto una piantina della residenza della figlia dell’ex presidente in Florida, come prova della sua intenzione. Le autorità hanno rivelato che aveva fatto questa promessa direttamente ai suoi contatti, dimostrando un comportamento che ha portato all’arresto e all’estradizione negli Stati Uniti.

Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi ha fatto una promessa ai suoi: uccidere Ivanka Trump. E per dimostrare che non si trattava di una minaccia vuota, si è persino procurato la piantina della residenza della figlia del presidente Usa in Florida. A rivelare la notizia, a una settimana dall'arresto del 32enne iracheno, è il New York Post, citando fonti vicine all'inchiesta. Il movente affonda le radici nell'uccisione da parte di un drone americano di Qasem Soleimani, il 3 gennaio 2020 all'aeroporto di Baghdad. Il generale era il comandante delle Forze Quds, il braccio operativo estero dei Pasdaran e Al-Saadi, membro di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'iracheno estradato in Usa. "Voleva uccidere Ivanka"

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