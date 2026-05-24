L’invisibilità mediatica della regione l’ha protetta dal turismo di massa preservandone la bellezza È una terra punteggiata da preziosi siti archeologici e suggestivi borghi di pietra dove si rinnova il valore della tradizione
Una regione italiana, spesso definita “inesistente” sui social, ha mantenuto intatta la sua integrità grazie alla scarsa copertura mediatica. È caratterizzata da siti archeologici e borghi di pietra che conservano le tradizioni. La mancanza di attenzione ha evitato l’afflusso di massa di turisti, proteggendo il patrimonio naturale e culturale.
S econdo una diffusa battuta, nata sui social, “Il Molise non esiste”. L’invisibilità mediatica della regione l’ha protetta dal turismo di massa, preservandone la bellezza. A sole due ore di auto da Roma, il Molise esiste eccome: lo si scopre nei borghi che si arrampicano sulle colline, nella quiete delle antiche chiese e dei siti archeologici, attraversando la sua natura incontaminata. Ha un carattere schivo e autentico. E possiede il fascino dei vuoti, dei silenzi. Il Molise che (r)esiste: Elio Germano sui sentieri della transumanza in “Ritorno al tratturo” X Viaggio in Molise, cosa vedere assolutamente. Può capitare di visitare in pochissimi giorni i suoi luoghi più preziosi, come il Parco Archeologico di Sepino ( parcosepino. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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