L’invisibilità mediatica della regione l’ha protetta dal turismo di massa preservandone la bellezza È una terra punteggiata da preziosi siti archeologici e suggestivi borghi di pietra dove si rinnova il valore della tradizione

Notizia in breve

Una regione italiana, spesso definita “inesistente” sui social, ha mantenuto intatta la sua integrità grazie alla scarsa copertura mediatica. È caratterizzata da siti archeologici e borghi di pietra che conservano le tradizioni. La mancanza di attenzione ha evitato l’afflusso di massa di turisti, proteggendo il patrimonio naturale e culturale.