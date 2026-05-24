L’Inter e lo scudetto vinto senza avere la miglior difesa | il segnale per invertire il trend e sfatare un tabù

L’Inter ha vinto lo scudetto senza avere la miglior difesa del campionato, segnando un cambiamento rispetto alle stagioni precedenti. Cristian Chivu ha commentato questa situazione, ritenendo che il risultato possa indicare un nuovo modo di affrontare il torneo. La squadra ha ottenuto il titolo con un sistema difensivo diverso rispetto alle solite squadre campioni, che di solito vantano le migliori statistiche difensive.

L’Inter e lo scudetto vinto senza avere la miglior difesa: il segnale per invertire il trend e il tabù sfatato da Cristian Chivu. Lo scudetto vinto dall’Inter nella stagione 202526 lascia una sensazione forte: forse anche il calcio italiano può finalmente iniziare a cambiare davvero. La squadra di Cristian Chivu ha conquistato il campionato senza avere la miglior difesa della Serie A, ma imponendosi con il miglior attacco: 89 gol realizzati e 35 reti subite. Un dato che, nel nostro contesto calcistico, pesa molto più di quanto possa sembrare. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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LInter vince il 21esimo scudetto

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