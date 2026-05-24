L’Inter di Cristian Chivu ha segnato 89 gol in campionato, rompendo la tradizione che vedeva la miglior difesa come elemento dominante nel calcio italiano. La squadra ha adottato una strategia prevalentemente offensiva, risultando tra le più prolifiche in termini di reti segnate. Questa svolta tattica rappresenta una variazione rispetto alle precedenti impostazioni difensive tipiche del campionato.

di Giuseppe Colicchia Con 89 gol realizzati in campionato, la filosofia offensiva impressa da Cristian Chivu abbatte la storica tradizione difensiva del calcio italiano. Il trionfo tricolore conquistato dall’ Inter lascia una sensazione forte: forse anche il calcio italiano può finalmente iniziare a cambiare davvero pelle. La squadra guidata da Cristian Chivu ha conquistato il campionato senza poter vantare la miglior difesa della Serie A, ma imponendosi in modo totale attraverso il miglior attacco del torneo, capace di mettere a referto ben 89 gol realizzati a fronte di 35 reti subite. Un dato statistico che, nel nostro contesto storicamente conservatore, pesa molto più di quanto possa apparire. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter di Chivu rivoluziona la Serie A: lo scudetto d’attacco che cancella il dogma della miglior difesa

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Chivu e la Rivoluzione Tattica dell'Inter Cambiamenti in Vista

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