La tariffa giornaliera nei lidi per la stagione balneare varia tra 25 e 65 euro, senza rincari rispetto agli anni precedenti. Nonostante alcune persone abbiano già iniziato a fare il bagno, le temperature dell’acqua sono ancora piuttosto fredde e il vento delle ultime settimane ha influenzato l’afflusso. La stagione si apre quindi con tariffe stabili e con alcuni bagnanti che già si sono avventurati in mare.

Sebbene qualcuno abbia già iniziato a fare i primi bagni, sfidando l’acqua ancora piuttosto fredda e il vento che ha caratterizzato le ultime settimane, la stagione balneare è partita ufficialmente solo ieri e terminerà domenica 13 settembre. Lo stabilisce l’ordinanza balneare della Regione Puglia, che dispone che i lidi da oggi debbano rimanere aperti almeno per 12 ore al giorno (dalle 9 alle 19) e detta specifiche norme di sicurezza, divieti e prescrizioni sull’uso del demanio marittimo, oltre a regolamentare la fruibilità e il decoro delle strutture balneari. Le regole Chiarito una volta per tutte che i gestori dei lidi non possono... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lidi, la nuova stagione parte senza i rincari: da 25 a 65 euro al giorno

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