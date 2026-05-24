La Corte di Cassazione ha deciso di non estradare l'ex deputata brasiliana. Venerdì sera, ha annullato la sentenza favorevole della Corte d'Appello di Roma, che aveva autorizzato l'estradizione. La decisione riguarda una richiesta di estradizione presentata da il paese d'origine. La donna, coinvolta in questioni legate a posizioni politiche contro il governo, rimarrà in Italia. La vicenda si conclude con questa decisione definitiva.

L'ex deputata brasiliana Carla Zambelli non verrà estradata. Lo ha deciso venerdì sera la Corte di Cassazione che ha ribaltato il precedente verdetto favorevole emesso dalla Corte d'Appello di Roma. I giudici hanno quindi accolto il ricorso presentato dai difensori della parlamentare, i professori Angelo e Pieremilio Sammarco, che avevano puntato tutto sul gigantesco conflitto d'interessi di Alexandre de Moraes, giudice del Supremo Tribunale Federale brasiliano. Zambelli, esponente dell'area bolsonarista, figura della destra conservatrice brasiliana e cittadina italiana, era stata condannata in Brasile a dieci anni di prigione nel procedimento legato all'hacker Walter Delgatti Neto, accusato di avere violato i sistemi informatici del Consiglio Nazionale di Giustizia brasiliano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ex deputata anti-Lula incastrata da Bonelli? Non sarà estradata!

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