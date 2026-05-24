L' ex caserma Prandina trasformata in un grande parco pubblico

Il 23 maggio è stata avviata la procedura di appalto per i lavori di riqualificazione dell’area dell’ex caserma Prandina, precedentemente usata come parcheggio. L’intervento prevede la trasformazione di questa zona in un grande parco pubblico. Aps Holding, che sta coordinando il progetto, ha annunciato l’apertura della gara d’appalto per i lavori di sistemazione dell’area. La riqualificazione fa parte di un più ampio piano di recupero urbano promosso dall’ente locale.

Continua l’opera di riqualificazione della città da parte di Aps Holding che ieri 23 maggio ha dato il via alla risistemazione dell’area dell’ex caserma Prandina destinata a parcheggio con l’apertura della procedura d’appalto per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del Park. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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