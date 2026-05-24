Un ex membro della Mala del Brenta ha dichiarato di aver appreso che Vallanzasca aveva elaborato un piano per rapire l’ex calciatore Van Basten, ma avrebbe deciso di non portarlo a termine. La rivelazione arriva da un’intervista a un giornale, in cui l’ex criminale ha anche raccontato di un’uscita domenicale, senza fornire ulteriori dettagli. Nessuna conferma ufficiale né altre informazioni sui piani o le motivazioni dietro questa decisione.

Una domenica allo stadio, da latitante, il progetto per rapire Marco Van Basten rivelato dal compagno di cella Renato Vallanzasca. Lo racconta Giampaolo Manca, 72 anni, il "Doge" della Mala del Brenta, in una intervista al Corriere della Sera. Ha passato metà della sua vita in carcere e torna a Milano da uomo libero, al cinema Teatro Martinitt alle 21 presenta il docufilm: "Il Doge: ritratto di una redenzione" diretto dalla sua compagna, la regista Gianna Isabella Magliocco. Nel racconto entra anche Renato Vallanzasca ("Ci volevamo bene ed era milanista come me") e un progetto di rapimento. "Mi raccontò di avere preparato un piano per rapire Marco Van Basten e chiedere un riscatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ex bandito rivela: "Vallanzasca aveva un piano per rapire Van Basten, ma rinunciò perché..."

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