Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio del Canada in seconda posizione, sul circuito di Montreal dedicato a Gilles Villeneuve. È stato il suo miglior risultato in questa stagione, dopo aver lottato fino all’ultimo con Verstappen. L’ex campione del mondo ha mostrato una buona forma, riuscendo a mantenere un ritmo costante e aggressivo durante tutta la corsa. La gara si è disputata nel rispetto delle regole, con sorpassi e strategie che hanno caratterizzato l’evento.

Il weekend migliore in Ferrari di Lewis Hamilton. L’ex Campione del Mondo ha conquistato una bellissima seconda posizione in occasione del GP del Canada, quinto atto del Mondiale 2026 di Formula 1 appena andato in archivio sul circuito di Montrèal intitolato a Gilles Villeneuve. “Devo ringraziare il mio team, questi ragazzi mi hanno accolto a braccia aperte – ha detto Hamilton – la mia prima annata è stata dura, ritrovare la condizione ideale è una sensazione fantastica. Bellissimo tornare sul podio con questi due piloti velocissimi, ho fatto una bella battaglia con Max; non vedo l’ora di tornare in questa pista”. Hamilton ha poi chiosato: “E’ stato un fine settimana incoraggiante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton: “Fantastico ritrovare la mia condizione ideale, bella battaglia con Verstappen”

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Lewis Hamiltons Emotional Moment with Ferrari Engineers After P3

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