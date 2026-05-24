Dimarco ha raggiunto numeri record in questa stagione, confermandosi come il giocatore più influente sulla fascia destra dell’Inter. Con prestazioni offensive eccezionali, ha contribuito in modo significativo alle partite, diventando una figura chiave per la squadra. I dati mostrano un aumento consistente delle sue statistiche rispetto alle stagioni precedenti, evidenziando il suo ruolo di leadership tecnica sulla fascia.

Inter News 24 Dimarco, il laterale nerazzurro si consacra come l’uomo in più della Serie A grazie a un rendimento offensivo senza precedenti. Sono ormai lontani i tempi della staffetta all’ora di gioco. Federico Dimarco ha espresso più volte la sua gratitudine a Simone Inzaghi per la fiducia iniziale, ma l’ulteriore salto di qualità compiuto in questa stagione sotto la guida tecnica di Cristian Chivu è stato straordinario. Nell’attuale campionato nessun calciatore è riuscito a determinare così tante reti come l’esterno mancino, ormai diventato un vero e proprio regista avanzato della corsia sinistra. Meno compiti di copertura e totale libertà nella trequarti avversaria. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’evoluzione di Dimarco: cifre record e leadership tecnica sulla fascia dell’Inter

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