L’istituto comprensivo San Bernardino ha accolto docenti da Polonia, Turchia, Francia e Spagna per una settimana di attività internazionali. L’iniziativa fa parte del progetto Erasmus e mira a favorire lo scambio di esperienze tra insegnanti di diversi paesi. Durante il periodo, sono state svolte attività di formazione e incontri tra docenti, senza coinvolgimento diretto degli studenti. L’obiettivo è promuovere la collaborazione internazionale nel settore scolastico.

L’istituto comprensivo San Bernardino ha vissuto una settimana di apertura internazionale ospitando docenti provenienti da Polonia, Turchia, Francia e Spagna. L’incontro si inserisce nel progetto Erasmus+ KA210-SCH “EcoAI – Un futuro sostenibile con l’IA”, iniziativa che unisce la tutela dell’ambiente alle tecnologie digitali. Il fulcro è educare i giovani a essere cittadini europei consapevoli, capaci di impiegare l’ intelligenza artificiale come alleata per proteggere l’ecosistema e contrastare il cambiamento climatico. La quarta mobilità a Siena ha trasformato l’intero istituto in un laboratorio europeo. Il plesso dell’infanzia “Policarpo Bandini” ha contribuito con attività e canti anche in lingua inglese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Europa entra in classe con il progetto Erasmus

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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