lettonia drone fuori controllo esplode nel lago vicino al confine

Notizia in breve

Un drone si è schiantato e è esploso nel lago Dridza, vicino al confine con la Bielorussia. Resti del dispositivo sono stati recuperati dalle acque, ma non sono stati ancora rivelati dettagli su cosa siano stati trovati. Non ci sono segnalazioni di feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause del volo deviato del drone, che avrebbe raggiunto l’area di confine. La dinamica esatta dell’incidente e le ragioni del volo fuori controllo sono ancora da chiarire.