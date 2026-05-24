L’età divina degli scherzi al Tascabile la forza scenica della pantomima nel teatro danza indiano

Notizia in breve

Al Tascabile di Bergamo si è tenuto uno spettacolo di teatro danza indiano intitolato “L’età divina degli scherzi”. La rappresentazione ha combinato elementi di solennità epica e ironia, utilizzando la forza fisica e la precisione nei gesti per comunicare. La performance ha mostrato una forte presenza scenica, con attenzione ai dettagli formali nel movimento e nella mimica.