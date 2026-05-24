L’età divina degli scherzi al Tascabile la forza scenica della pantomima nel teatro danza indiano
Al Tascabile di Bergamo si è tenuto uno spettacolo di teatro danza indiano intitolato “L’età divina degli scherzi”. La rappresentazione ha combinato elementi di solennità epica e ironia, utilizzando la forza fisica e la precisione nei gesti per comunicare. La performance ha mostrato una forte presenza scenica, con attenzione ai dettagli formali nel movimento e nella mimica.
Bergamo. Solennità epica ed ironia, tradotte con potenza fisica ed una pulizia formale del gesto. Elementi di un racconto di formazione, ripreso dal Mahbharata (uno tra i più importanti poemi epici dell’India) e tradotto attraverso la tradizione del Kathakali, che compongono “ L’età divina degli scherzi ”, nuovo spettacolo del Teatro Tascabile di Bergamo, in coproduzione con Il Mutamento Zona Castalia ETS, proposto nella Prima italiana sabato 23 maggio al Teatro Renzo Vescovi al Monastero del Carmine (in replica domenica 24 alle 17), all’interno della rassegna “Il movimento della tradizione. Dal Kutuyattam al Kathakali”. Una rassegna che... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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