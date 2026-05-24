A Salerno si coordina un progetto dedicato a 350 giovani, ispirato dall’eredità di Mattei. La strategia punta a rafforzare il ruolo del Terzo Settore nella cooperazione internazionale, coinvolgendo i partecipanti in tavoli di lavoro dedicati. Sono stati scelti giovani provenienti da diverse regioni per contribuire a sviluppare iniziative nel settore. La selezione mira a favorire la partecipazione attiva e il confronto su temi legati alla cooperazione e allo sviluppo sostenibile.

? Punti chiave Come influenzerà il Terzo Settore la nuova strategia di cooperazione internazionale?. Chi saranno i 350 giovani selezionati per i tavoli di lavoro?. Dove si svolgeranno i prossimi seminari universitari del progetto nazionale?. Perché la visione di Mattei è diventata un laboratorio per studenti?.? In Breve Progetto coinvolgerà 350 under 30 tra Salerno, Roma, Napoli e Siena.. Tappe previste l'11 giugno alla LUISS, il 5 e 16 ottobre.. Sessioni per il Terzo Settore in Campania, Puglia e Sicilia tra ottobre e novembre.. Evento conclusivo a Roma in dicembre con esperti e rappresentanti istituzionali.. L’Università degli Studi di Salerno ha ospitato il seminario sulla visione di Enrico Mattei, dando ufficialmente il via al percorso nazionale che coinvolgerà oltre 350 giovani under 30 in diverse città italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’eredità di Mattei: Salerno guida il progetto per 350 giovani

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