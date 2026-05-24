Lunedì 18 maggio è stata pubblicata la prima enciclica di un papa dedicata all’intelligenza artificiale, intitolata “Magnifica humanitas”. L’ufficio comunicazione della Santa Sede ha annunciato il testo, che ha già raccolto circa mezzo milione di interazioni sui social network di tutto il mondo. La lettera affronta il rapporto tra tecnologia e dignità umana, senza entrare in dettagli specifici sui contenuti.

Lunedì scorso, 18 maggio, l’ufficio comunicazione della Santa Sede aveva annunciato la pubblicazione della prima lettera enciclica di Leone XIV “sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale”, la Magnifica humanitas. La presentazione ufficiale invece è in programma domani mattina presso l’Aula del Sinodo, alla presenza dello stesso Leone XIV. Sin dall’annuncio online ci sono state migliaia di citazioni, per la precisione 38.598, che poi a loro volta hanno generato oltre 490 mila interazioni. Il primo picco del parlato sulla Magnifica humanitas è stato registrato proprio in coincidenza dell’annuncio da parte della Santa Sede, mentre secondo le previsioni algoritmiche elaborate dai software di monitoraggio, il secondo è più consistente hype è atteso proprio per domani e martedì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’enciclica del Papa sull'AI conquista la rete: mezzo milione di interazioni in tutto il mondo

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