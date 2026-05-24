L'attrice ha ricevuto un invito a entrare nel Consiglio di Amministrazione di un ateneo, proposta avanzata da un noto imprenditore. La comunicazione è avvenuta tramite una lettera formale, senza preventivi accordi precedenti. Lella Costa ha risposto con una dichiarazione di disponibilità, senza ulteriori commenti. La proposta ha suscitato sorpresa tra i membri dell’istituzione accademica, che si sono detti pronti a valutare la candidatura.

? Domande chiave Perché Lella Costa ha ricevuto una proposta inaspettata da Petrini?. Come ha reagito l'attrice all'invito nel Consiglio di Amministrazione?. Quale episodio con la delegazione cubana ha ricordato l'attrice?. In che modo la visione di Petrini influenzerà il futuro dell'Ateneo?.? In Breve L'evento si è svolto presso l'Agenzia di Pollenzo nel territorio cuneese.. Il produttore Enzo Ercolino ha partecipato al commiato pubblico per Petrini.. Lella Costa ha ricordato un episodio musicale avvenuto a Bra con delegazione cubana.. La proposta di Petrini punta a garantire rappresentanza femminile nel Cda universitario.. A Pollenzo, nel... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lella Costa e Petrini: la proposta per entrare nel Cda dell’Ateneo

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