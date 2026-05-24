Lei ha rubato in gioielleria mi faccia vedere nei cassetti ma è una truffa | arrestato finto carabiniere

Un uomo di 43 anni, originario della Campania, è stato arrestato per truffa aggravata, mentre la sua complice, una 20enne anch'essa campana, è stata denunciata in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, che hanno sventato l’ennesimo raggiro ai danni di un anziano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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