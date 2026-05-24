AGI - In attesa che la maggioranza alla Camera depositi il testo bis sulla riforma della legge elettorale o, in alternativa, che presenti i correttivi attraverso un emendamento "predittivo", ovvero il più noto " canguro " (l'ultima parola sulla strada da percorrere potrebbe arrivare dopo un nuovo vertice a inizio settimana), e che si svolga martedì e mercoledì la discussione generale in commissione Affari costituzionali, le opposizioni preannunciano battaglia e avvertono governo e maggioranza di non procedere con nuove "forzature". Come ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, infatti, il centrodestra si appresta mercoledì in conferenza dei capigruppo a chiedere la calendarizzazione in Aula della riforma del sistema di voto entro giugno. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Legge elettorale, le opposizioni pronte a dare battaglia: "No a nuove forzature"

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