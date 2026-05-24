Lecce ultima chiamata salvezza | con il Genoa Di Francesco si affida a Cheddira

Da gazzetta.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Via del Mare di Lecce si gioca una partita decisiva contro il Genoa, con l’allenatore che punta su Cheddira. La tifoseria ha riempito lo stadio, che è tutto esaurito. La squadra non ha mai evitato la retrocessione per quattro stagioni consecutive. La partita si svolge in un clima teso, con i supporter che aspettano una svolta. La condizione attuale lascia ancora alcuni dubbi sulla salvezza.

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Il conto alla rovescia è partito una settimana fa, l’attesa è snervante, come l’entusiasmo dei tifosi del Lecce che stasera saranno in 28mila a spingere la loro squadra per l’ultimo sforzo, quello che può valere la quarta salvezza di fila in Serie A (sarebbe record per il club). Contro un Genoa pieno di assenze, i salentini si giocano la stagione: la rete di Nikola Stulic all’ultimo assalto contro il Sassuolo ha consegnato il destino in mano a Eusebio Di Francesco. Che in una notte può cancellare le ultime due sfortunatissime retrocessioni con Frosinone e Venezia. Il Lecce si presenta a questo appuntamento con fiducia: ha alle spalle quattro risultati utili nelle ultime cinque partite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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