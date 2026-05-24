A Lecce, si è svolta la XXXI edizione di Lecce Cortili Aperti, parte della XVI Giornata nazionale. Quaranta cortili di palazzi storici sono stati aperti al pubblico, permettendo di visitare gli interni e apprezzare l’architettura e gli elementi decorativi. L’evento si è svolto nella giornata di domenica, attirando numerosi visitatori interessati alla scoperta di questi spazi storici.

Una domenica di grande festa per celebrare la bellezza della città. Per la XXXI edizione di?Lecce Cortili Aperti?, nell?ambito della XVI Giornata nazionale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, porte aperte su arte e bellezza: i cortili di 40 palazzi si svelano

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