Durante la notte, il Lecce ha battuto il Genoa, assicurandosi la salvezza e scatenando una festa in città. La vittoria ha portato il numero quattro, simbolo della permanenza in Serie B, che i dirigenti del club celebrano con entusiasmo. La serata è rimasta impressa come un momento storico per i tifosi, che hanno riempito le strade per festeggiare il risultato. La vittoria ha segnato una svolta importante per il club, ora stabile in campionato.

Lecce, storia nella storia. Se Sant'Oronzo in piazza indica il tre, Sticchi Damiani e Corvino possono, adesso, fare il segno quattro. Il Lecce, che prima di questo ciclo non aveva mai ottenuto neppure tre salvezze di fila in A, ha raggiunto la quarta. È festa al Via del Mare. La squadra giallorossa ce l'ha fatta battendo il Genoa, con la collaborazione del Como che ha schiacciato la Cremonese per 4-1 allo Zini. Ha vinto anche il Via del Mare, che ha accompagnato i salentini da ben prima dell'inizio della partita. Alle 20 il primo abbraccio, con la squadra in campo per il riscaldamento e la "mischia" sotto la Curva, per le ultime parole. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, notte magica: Genoa ko, salvezza e festa. È storia

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