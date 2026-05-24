Lecce-Genoa | passerella rossoblù in mezzo alla festa del Lecce

Il Lecce affronta il Genoa con l’obbligo di vincere per evitare calcoli salvezza, mentre il Genoa si presenta con una formazione mista e mira a far esordire giovani della Primavera. La squadra ospite sembra già proiettata alla prossima stagione, lasciando spazio a giocatori meno impiegati. La partita si svolge in un clima di festa, con il Genoa che si presenta in campo con una formazione di riserva e il Lecce che cerca i tre punti per mantenere la categoria.

Il Lecce deve salvarsi e per non fare calcoli l'imperativo è vincere contro un Genoa che si presenta in Salento con la voglia di onorare il campionato, con l'obiettivo di far esordire giovani della Primavera ma, inevitabilmente, con la testa già alla prossima stagione, annata in cui l'obiettivo è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lecce-Genoa 0-2 | HL Primavera 1 2025/26

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lecce-Genoa 1-0: il Lecce è salvo Calcio serie A

Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Lecce-Genoa, le ufficiali: Di Francesco si affida a Cheddira, rossoblù con Colombo

Temi più discussi: Cremonese-Como si giocherà domenica alle 20:45 in contemporanea con Lecce-Genoa; Bologna, sabato pomeriggio l’ultima passerella della stagione; Serie A: i pronostici della 38ª giornata, le quote; Date e orari dell'ultima giornata di Serie A: quando si giocano le partite di Milan, Roma, Como e Juventus per la corsa Champions.

Lecce-Genoa, il primo tempo della gara salentina (live)Maglia da trasferta per il Grifone, giallo-rossa invece per il Lecce, da ricordare come il secondo di De Rossi, Giacomazzi, sia stato un giocatore della formazione salentina Pienone allo stadio di Via ... genoanews1893.it

Lecce – Genoa Diretta Streaming Live e Tv 38° Giornata Serie AIl Lecce si prepara a vivere una delle partite più importanti della sua stagione quest sera al Via Del Mare davanti ai propri tifosi. Nell’ultima giornata di Serie A, la squadra salentina ospita il ... stadiosport.it