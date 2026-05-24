Per la partita tra Lecce e Genoa, l’allenatore del Lecce ha deciso di schierare Cheddira come attaccante titolare, mentre l’allenatore del Genoa ha scelto Colombo come punta centrale. La partita si svolge alle 20.45 al Via del Mare, con le formazioni ufficiali annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Lecce e Genoa si affrontano al Via del Mare per la 38ª giornata di Serie A. Di Francesco, alla ricerca di tre punti decisivi in chiave salvezza, punta su Falcone in porta e Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo in difesa. In mediana ci saranno Ramadani e Ngom, mentre sulla trequarti agiranno Pierotti, Coulibaly e Banda. Il riferimento offensivo sarà Cheddira. De Rossi risponde con Leali in porta e Zatterstrom, Otoa e Marcandalli in difesa. In mezzo Masini, Amorim e Frendrup, affiancati sulle fasce da Sabelli e Martin. Colombo agirà da punta, supportato alle spalle da Ellertsson. Segui il match in diretta. LE FORMAZIONI UFFICIALI Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lecce-Genoa, le formazioni ufficiali: Di Francesco sceglie Cheddira. De Rossi punta su Colombo

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