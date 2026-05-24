Lecce-Genoa diretta raddoppia il Como | giallorossi vicini alla salvezza

Notizia in breve

Durante la partita tra Lecce e Genoa, il Como ha segnato un secondo gol, portandosi avanti. I giallorossi sono ora vicini alla salvezza, mentre il risultato tra Lecce e Genoa si è deciso negli ultimi minuti. La gara si è conclusa con il raddoppio del Como, che ha messo pressione sulle squadre coinvolte nella lotta salvezza. La partita si è giocata in un clima teso e molto combattuto.