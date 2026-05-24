Lecce-Genoa diretta raddoppia il Como | giallorossi vicini alla salvezza
Durante la partita tra Lecce e Genoa, il Como ha segnato un secondo gol, portandosi avanti. I giallorossi sono ora vicini alla salvezza, mentre il risultato tra Lecce e Genoa si è deciso negli ultimi minuti. La gara si è conclusa con il raddoppio del Como, che ha messo pressione sulle squadre coinvolte nella lotta salvezza. La partita si è giocata in un clima teso e molto combattuto.
Lecce-Genoa, in 90 minuti il paradiso o l'inferno. Una serata, una notte, una partita, una stagione intera. Al Via del Mare, davanti a quasi 30mila spettatori (c'è il tutto esaurito, neppure un biglietto ancora in vendita), l'ultima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco affronta quella di Daniele De Rossi e del vice Guillermo Giacomazzi (bandiera leccese). Al Lecce basta vincere per salvarsi. Sull'altro fronte Cremonese-Como: i grigiorossi devono vincere e sperare che i salentini invece non lo facciano per salvarsi. In caso di arrivo a pari punti sarebbe spareggio (andata a Lecce, ritorno a Cremona). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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