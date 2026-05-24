lecce genoa diretta parte la festa prima della fine

Lecce e Genoa si affrontano in una partita che può decidere le sorti di entrambe le squadre. La sfida si gioca in 90 minuti e può portare a una vittoria decisiva o a un risultato che condanna una delle due formazioni. La partita rappresenta l’ultimo step di una stagione intensa, con un ritmo che si fa più serrato in vista della conclusione del campionato. La tensione è alta, e ogni azione può cambiare gli equilibri.

Lecce-Genoa, in 90 minuti il paradiso o l'inferno. Una serata, una notte, una partita, una stagione intera. Al Via del Mare, davanti a quasi 30mila spettatori (c'è il tutto esaurito, neppure un biglietto ancora in vendita), l'ultima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco affronta quella di Daniele De Rossi e del vice Guillermo Giacomazzi (bandiera leccese). Al Lecce basta vincere per salvarsi. Sull'altro fronte Cremonese-Como: i grigiorossi devono vincere e sperare che i salentini invece non lo facciano per salvarsi. In caso di arrivo a pari punti sarebbe spareggio (andata a Lecce, ritorno a Cremona). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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