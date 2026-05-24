lecce genoa diretta palo dei giallorossi

Notizia in breve

Durante la partita tra Lecce e Genoa, i giallorossi hanno colpito un palo, senza riuscire a segnare. La sfida si è svolta in 90 minuti, tra momenti di tensione e occasioni mancate. La partita ha rappresentato un momento cruciale per entrambe le squadre, con un risultato ancora da definire. La gara si è conclusa senza reti e con molte opportunità non sfruttate da entrambe le parti.