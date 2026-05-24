Lecce-Genoa diretta palo dei giallorossi

Da quotidianodipuglia.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la partita tra Lecce e Genoa, i giallorossi hanno colpito un palo, senza riuscire a segnare. La sfida si è svolta in 90 minuti, tra momenti di tensione e occasioni mancate. La partita ha rappresentato un momento cruciale per entrambe le squadre, con un risultato ancora da definire. La gara si è conclusa senza reti e con molte opportunità non sfruttate da entrambe le parti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lecce-Genoa, in 90 minuti il paradiso o l'inferno. Una serata, una notte, una partita, una stagione intera. Al Via del Mare, davanti a quasi 30mila spettatori (c'è il tutto esaurito, neppure un biglietto ancora in vendita), l'ultima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco affronta quella di Daniele De Rossi e del vice Guillermo Giacomazzi (bandiera leccese). Al Lecce basta vincere per salvarsi. Sull'altro fronte Cremonese-Como: i grigiorossi devono vincere e sperare che i salentini invece non lo facciano per salvarsi. In caso di arrivo a pari punti sarebbe spareggio (andata a Lecce, ritorno a Cremona). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

lecce genoa diretta palo dei giallorossi
© Quotidianodipuglia.it - Lecce-Genoa diretta, palo dei giallorossi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lecce-Genoa 0-2 | HL Primavera 1 2025/26

Video Lecce-Genoa 0-2 | HL Primavera 1 2025/26

Notizie e thread social correlati

Lecce-Genoa diretta, raddoppia il Como: giallorossi vicini alla salvezzaDurante la partita tra Lecce e Genoa, il Como ha segnato un secondo gol, portandosi avanti.

Lecce-Cremonese diretta: i giallorossi si chiudonoNella partita tra Lecce e Cremonese, i giallorossi si sono chiusi in difesa senza concedere molte occasioni agli avversari.

Temi più discussi: Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 38^ giornata; Lecce - Genoa: 0-0 | Serie A - Risultati | La Gazzetta dello Sport; Via del Mare già sold out per la sfida salvezza Lecce-Genoa: biglietti finiti in 41 minuti; Lecce: si spera di avere Banda, Pierotti e Ramadani contro il Genoa.

lecce genoa lecce genoa diretta paloSerie A: in campo Lecce-Genoa 1-0 DIRETTALecce è la tua notte. Il conto alla?rovescia, già iniziato dal fischio finale della gara contro il?Sassuolo, è ormai alla fine: la convinzione è quella di chiudere?i conti davanti ad un Via del Mare t ... ansa.it

lecce genoa lecce genoa diretta paloDiretta Lecce Genoa | Streaming video tv: la redenzione per Di Francesco? (Serie A, oggi 24 maggio 2026)Diretta Lecce Genoa streaming video tv: con una vittoria i salentini sarebbero salvi, stasera ospitano il Grifone ampiamente tranquillo. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web