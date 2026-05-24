Lecce-Genoa diretta palo dei giallorossi
Durante la partita tra Lecce e Genoa, i giallorossi hanno colpito un palo, senza riuscire a segnare. La sfida si è svolta in 90 minuti, tra momenti di tensione e occasioni mancate. La partita ha rappresentato un momento cruciale per entrambe le squadre, con un risultato ancora da definire. La gara si è conclusa senza reti e con molte opportunità non sfruttate da entrambe le parti.
Lecce-Genoa, in 90 minuti il paradiso o l'inferno. Una serata, una notte, una partita, una stagione intera. Al Via del Mare, davanti a quasi 30mila spettatori (c'è il tutto esaurito, neppure un biglietto ancora in vendita), l'ultima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco affronta quella di Daniele De Rossi e del vice Guillermo Giacomazzi (bandiera leccese). Al Lecce basta vincere per salvarsi. Sull'altro fronte Cremonese-Como: i grigiorossi devono vincere e sperare che i salentini invece non lo facciano per salvarsi. In caso di arrivo a pari punti sarebbe spareggio (andata a Lecce, ritorno a Cremona). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Lecce-Genoa 0-2 | HL Primavera 1 2025/26
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