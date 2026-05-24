lecce genoa diretta la sblocca banda como in vantaggio a cremona

Banda ha segnato il gol che ha sbloccato la partita tra Lecce e Genoa. La gara si è conclusa con un risultato che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica. Nel frattempo, il Como è passato in vantaggio a Cremona. La partita tra Lecce e Genoa si è giocata in un clima di grande tensione, con la posta in palio alta per entrambe le squadre. La sfida si è conclusa dopo 90 minuti di intensità.

Lecce-Genoa, in 90 minuti il paradiso o l'inferno. Una serata, una notte, una partita, una stagione intera. Al Via del Mare, davanti a quasi 30mila spettatori (c'è il tutto esaurito, neppure un biglietto ancora in vendita), l'ultima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco affronta quella di Daniele De Rossi e del vice Guillermo Giacomazzi (bandiera leccese). Al Lecce basta vincere per salvarsi. Sull'altro fronte Cremonese-Como: i grigiorossi devono vincere e sperare che i salentini invece non lo facciano per salvarsi. In caso di arrivo a pari punti sarebbe spareggio (andata a Lecce, ritorno a Cremona). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Lecce-Genoa 0-2 | HL Primavera 1 2025/26

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