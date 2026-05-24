lecce genoa diretta inizia la partita

Lecce-Genoa, in 90 minuti il paradiso o l'inferno. Una serata, una notte, una partita, una stagione intera. Al Via del Mare, davanti a quasi 30mila spettatori (c'è il tutto esaurito, neppure un biglietto ancora in vendita), l'ultima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco affronta quella di Daniele De Rossi e del vice Guillermo Giacomazzi (bandiera leccese). Al Lecce basta vincere per salvarsi. Sull'altro fronte Cremonese-Como: i grigiorossi devono vincere e sperare che i salentini invece non lo facciano per salvarsi. In caso di arrivo a pari punti sarebbe spareggio (andata a Lecce, ritorno a Cremona). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Lecce-Genoa 0-2 | HL Primavera 1 2025/26

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