La partita tra Lecce e Genoa si gioca in 90 minuti e può determinare la salvezza o la retrocessione di una delle due squadre. La classifica viene aggiornata in tempo reale durante l'incontro. Sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe, con conseguenze immediate sulla posizione in classifica.

Lecce-Genoa, in 90 minuti il paradiso o l'inferno. Una serata, una notte, una partita, una stagione intera. Al Via del Mare, davanti a quasi 30mila spettatori (c'è il tutto esaurito, neppure un biglietto ancora in vendita), l'ultima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco affronta quella di Daniele De Rossi e del vice Guillermo Giacomazzi (bandiera leccese). Al Lecce basta vincere per salvarsi. Sull'altro fronte Cremonese-Como: i grigiorossi devono vincere e sperare che i salentini invece non lo facciano per salvarsi. In caso di arrivo a pari punti sarebbe spareggio (andata a Lecce, ritorno a Cremona). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce-Genoa diretta, in 90' salvezza o inferno: la classifica in tempo reale. Formazioni ufficiali

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